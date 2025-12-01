Spectacle musicale Métamorphose Auditorium La Manufacture Aix-en-Provence

Spectacle musicale Métamorphose

Mardi 16 décembre 2025 de 19h à 20h15.

Durée 1h15.

Mercredi 17 décembre 2025 de 18h à 19h15.

Durée 1h15.

Jeudi 18 décembre 2025 de 19h à 20h15.

Durée 1h15. Auditorium La Manufacture 10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Début : 2025-12-16 19:00:00

fin : 2025-12-16 20:15:00

Date(s) :

2025-12-16 2025-12-17 2025-12-18

Métamorphose est une expérience immersive mêlant musique, son, technologie et arts visuels. C’est un voyage interactif qui invite le public à nourrir une création musicale en live. Plongez dans une autre dimension !Enfants

Inspiré du rituel japonais Seijin Shiki, ce voyage interactif invite les publics à nourrir une création musicale en live. Peu à peu, les individualités fusionnent dans un univers collectif en constante évolution. Plongez dans une autre dimension !



Encore un voyage, un voyage en terre de l’Intelligence Artificielle auquel vous allez tous coopérer et même laisser une contribution intemporelle ! N’est-ce pas la meilleure version de ce qu’on peut attendre de l’IA ?! Être en harmonie avec notre créativité. Contribuer pour enrichir l’existant. Partager une expérience unique en immersion totale. Prenez vos billets, vous allez pouvoir embarquer !



Spectacle musical immersif tout public à partir de 9 ans. Durée 1h15. .

Auditorium La Manufacture 10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Métamorphose is an immersive experience combining music, sound, technology and visual arts. It’s an interactive journey that invites the audience to feed a live musical creation. Dive into another dimension!

German :

Métamorphose ist ein immersives Erlebnis, das Musik, Klang, Technologie und visuelle Kunst miteinander verbindet. Es ist eine interaktive Reise, die das Publikum einlädt, eine musikalische Live-Kreation zu nähren. Tauchen Sie ein in eine andere Dimension!

Italiano :

Métamorphose è un’esperienza immersiva che combina musica, suono, tecnologia e arti visive. È un viaggio interattivo che invita il pubblico ad alimentare una creazione musicale dal vivo. Tuffatevi in un’altra dimensione!

Espanol :

Métamorphose es una experiencia inmersiva que combina música, sonido, tecnología y artes visuales. Es un viaje interactivo que invita al público a alimentar una creación musical en directo. ¡Sumérjase en otra dimensión!

