Spectacle musicla Fantaisies d’un grenier Yzernay

Spectacle musicla Fantaisies d’un grenier Yzernay samedi 27 septembre 2025.

Spectacle musicla Fantaisies d’un grenier

Salle Saint Georges Yzernay Maine-et-Loire

Tarif : 11 – 11 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 20:30:00

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-09-27 2025-09-28 2025-10-03 2025-10-04 2025-10-05 2025-10-10 2025-10-11

La troupe Artist’en scène est heureuse de vous présenter l’affiche 2025 de son spectacle « Fantaisie d’un grenier ». .

Salle Saint Georges Yzernay 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 73 43 73 21 artistenscene@hotmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle musicla Fantaisies d’un grenier Yzernay a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de tourisme du Choletais