Spectacle Musico-scientifique Bibliothèque municipale De La Villedieu Du Clain La Villedieu-du-Clain

Spectacle Musico-scientifique Vendredi 3 octobre, 08h30, 18h00 Bibliothèque municipale De La Villedieu Du Clain Vienne

Nombre de places limité à 60 personnes

Début : 2025-10-03T08:30:00 – 2025-10-03T09:00:00

Fin : 2025-10-03T18:00:00 – 2025-10-03T19:30:00

Spectacle original mêlant musique classique et conférence scientifique. Venez découvrir en musique les liens unissant les êtres vivants, l’art, la nature et tout le reste…

Bibliothèque municipale De La Villedieu Du Clain Avenue des Bosquets 86340 La Villedieu-du-Clain La Villedieu-du-Clain 86340 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549420809 https://bibliotheques-valleesduclain.departement86.fr/ biblio.villedieu@orange.fr

Commune de La Villedieu-du-Clain et Compagnie L’Ecarquilleur d’Oreilles