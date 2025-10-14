Spectacle musique et théâtre quatre mains Musée Pierre Noël Saint-Dié-des-Vosges

Spectacle musique et théâtre quatre mains

Musée Pierre Noël 11 Rue Saint Charles Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Début : Mardi Mardi 2025-10-14 20:00:00

Un spectacle tissé de sensibilité pudique authentiques pianistes et émouvants acteurs, les 2 acteurs-musiciens donnent à entendre, sentir et vivre ce que peut déclencher la musique dans les cœurs comme dans les esprits.Tout public

Musée Pierre Noël 11 Rue Saint Charles Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 51 60 35

English :

A show woven of modest sensitivity, authentic pianists and moving actors, the 2 actor-musicians let us hear, feel and experience what music can trigger in hearts and minds.

German :

Die beiden Schauspieler und Musiker sind authentische Pianisten und bewegende Schauspieler. Sie lassen die Menschen hören, fühlen und erleben, was Musik im Herzen und im Geist auslösen kann.

Italiano :

Uno spettacolo intessuto di modesta sensibilità, pianisti autentici e attori commoventi, i due attori-musicisti ci fanno sentire, percepire e sperimentare ciò che la musica può scatenare nei nostri cuori e nelle nostre menti.

Espanol :

Un espectáculo tejido de modesta sensibilidad, pianistas auténticos y actores conmovedores, los 2 actores-músicos nos hacen oír, sentir y experimentar lo que la música puede desencadenar en nuestros corazones y mentes.

