Spectacle Musique-Jazz Le Secret Théâtre Francis-Planté Orthez samedi 22 novembre 2025.

Théâtre Francis-Planté Place St Pierre Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 28 – 28 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Amoureux de mélodie classique, de blues, de chanson française, collaborateurs des géants Archie Shepp et Pierre Barouh, Marion Rampal et Pierre-François Blanchard cherchent sans cesse un lien poétique et sonore qui transcende les styles, pour mettre à nu le cœur expressif des chansons dans de délicieuses dérives. .

Théâtre Francis-Planté Place St Pierre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 76 83

