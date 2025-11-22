Spectacle Musique-Jazz Le Secret Théâtre Francis-Planté Orthez
Spectacle Musique-Jazz Le Secret Théâtre Francis-Planté Orthez samedi 22 novembre 2025.
Spectacle Musique-Jazz Le Secret
Théâtre Francis-Planté Place St Pierre Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 28 – 28 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Amoureux de mélodie classique, de blues, de chanson française, collaborateurs des géants Archie Shepp et Pierre Barouh, Marion Rampal et Pierre-François Blanchard cherchent sans cesse un lien poétique et sonore qui transcende les styles, pour mettre à nu le cœur expressif des chansons dans de délicieuses dérives. .
Théâtre Francis-Planté Place St Pierre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 76 83
