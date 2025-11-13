Spectacle Musiques Interdites Théatre de Caen Caen

Spectacle Musiques Interdites

Munich. Janvier 1933. Figures flamboyantes de l’underground berlinois des années 1920, Erika et Klaus Mann ouvrent Le Moulin à poivre, un cabaret avant-gardiste à la programmation foisonnante et ouvertement anti nazie. Le succès est immédiat mais vite assombri par l’arrivée de Hitler au pouvoir. Très vite, les cabarets sont interdits, comme les musiques jugées trop modernistes le jazz, la musique sérielle… et celles composées par des artistes juifs ou communistes. Nombre d’artistes seront alors diffamés, persécutés, contraints à l’exil ou bien assassinés. Pour faire entendre ce répertoire oublié, David Lescot imagine un cabaret comme celui des Mann. Parce que derrière son apparente légèreté, le cabaret est aussi un art politique et à sa façon, un acte de résistance et de courage. Pour mener cette scène éphémère non dénuée de drôlerie, deux Madame Loyal au ton impitoyable et mordant, incarnées par Lucile Richardot et Éléonore Pancrazi ! C’est tout un pan de notre patrimoine musical européen et toute la vitalité de cette scène allemande de l’entredeux- guerres, riche d’explorations, de nouveautés qui revivent sur scène. Quand hier, l’art a été instrumentalisé par la barbarie, quand aujourd’hui, l’obscurantisme se réveille, c’est aussi lui redonner toute son authenticité et sa pleine puissance.

Au programme Ernst Toch (1887-1964), Gideon Klein (1919-1945), Erwin Schulhoff (1894-1942), Salomone Rossi (1570-1630), Cristiano Giuseppe Lidarti (1730-1795), Hanns Eisler (1898-1962), Franz Schreker (1878-1934), Arnold Schönberg (1874-1951), Paul Hindemith (1895-1963), Friedrich Hollaender (1896-1976), Ernst Křenek (1900-1991), Kurt Weill (1900-1950), Alban Berg (1885-1935), Ilse Weber (1903-1944), Viktor Ullmann (1898-1944), Paul Dessau (1894-1979), Zikmund Schul (1916-1944) musiques

En partenariat avec le Mémorial de Caen, dans le cadre de la commémoration du 80e anniversaire de la libération des camps. .

English : Spectacle Musiques Interdites

Munich. January 1933. Flamboyant figures of the Berlin underground in the 1920s, Erika and Klaus Mann opened Le Moulin à poivre, an avant-garde cabaret with an abundant, openly anti-Nazi program. Success was immediate, but soon overshadowed by Hitler?s rise to power.

German : Spectacle Musiques Interdites

München. Januar 1933. Erika und Klaus Mann, die in den 1920er Jahren zu den schillernden Figuren des Berliner Undergrounds gehörten, eröffneten die Pfeffermühle, ein avantgardistisches Kabarett mit einem umfangreichen Programm und offen anti-nationalsozialistischen Inhalten. Der Erfolg stellte sich sofort ein, wurde aber bald von Hitlers Machtübernahme überschattet.

Italiano :

Monaco di Baviera. Gennaio 1933. Erika e Klaus Mann, figure di spicco dell’underground berlinese degli anni Venti, aprono Le Moulin à poivre, un cabaret d’avanguardia con un programma ricco e apertamente antinazista. Il successo fu immediato, ma fu presto oscurato dall’ascesa al potere di Hitler.

Espanol :

Munich. Enero de 1933. Erika y Klaus Mann, figuras extravagantes de la Berlín clandestina de los años veinte, abren Le Moulin à poivre, un cabaret de vanguardia con un programa rico y abiertamente antinazi. Tuvo un éxito inmediato, pero pronto se vio eclipsado por la llegada de Hitler al poder.

