Spectacle Mussidan

Spectacle Mussidan vendredi 26 septembre 2025.

Spectacle

Salle Aliénor d’Aquitaine Mussidan Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

Stand-up “Ma distinction” de Wally à 20h30, espace Aliénor d’Aquitaine de Mussidan

Organisé par le musée André Voulgre, l’association les Amis du musée et Autour du Chêne, cet événement mettra en lumière, avec humour et tendresse, la mémoire ouvrière à travers le regard singulier de l’artiste qui retrace son parcours depuis son enfance dans une modeste cité ouvrière de l’Aveyron. Enfant, puis jeune adulte, il perçoit intuitivement de nombreux éléments du monde qui l’entoure, sans toutefois disposer des outils pour les analyser. Devenu artiste, il navigue entre productions parisiennes et plateaux télé, avant de revenir à un mode de création qui lui ressemble davantage.

Tarif: 10 €/pers. Rés: 05 53 81 23 55. Les amis du musée/ Autour du chêne .

Salle Aliénor d’Aquitaine Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 23 55

English : Spectacle

German : Spectacle

Italiano :

Espanol : Spectacle

L’événement Spectacle Mussidan a été mis à jour le 2025-09-04 par Vallée de l’Isle en Périgord