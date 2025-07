Spectacle Mutt’en scène Muttersholtz

Spectacle Mutt’en scène Muttersholtz vendredi 24 octobre 2025.

Spectacle Mutt’en scène

4 rue des Tilleuls Muttersholtz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-24

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-24

Le Comité des fêtes prépare un cocktail de différentes pièces et genre théatraux, joués exclusivement par des amateurs, l’occasion pour les associations de faire découvrir leurs passions.

On y verra, entre autres :

Vendredi des jeunes humoristes en mode stand-up

Samedi un boulevard Amour, coloc et…LUI avec la troupe de Rosheim, suivi de L’étiquette par le cercle Saint Nicolas de Sainte-Croix-Aux-Mines

Dimanche un Guitry par les Féle’stat et une fin en humour avec l’impro des Sélestarés

D’autres troupes annoncées prochainement. .

English :

A cocktail of different plays and theatrical genres, performed exclusively by amateurs, an opportunity for associations to showcase their passions

German :

Cocktail aus verschiedenen Theaterstücken und -genres, die ausschließlich von Amateuren gespielt werden, eine Gelegenheit für Vereine, ihre Leidenschaften zu zeigen

Italiano :

Un cocktail di opere e generi teatrali diversi, interpretati esclusivamente da dilettanti, un’occasione per le associazioni di mettere in mostra le proprie passioni

Espanol :

Un cóctel de diferentes obras y géneros teatrales, interpretados exclusivamente por aficionados, una oportunidad para que las asociaciones muestren sus pasiones

