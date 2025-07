Spectacle « Myriades de sorcières » par Mapie Caburet, récits et PE Fischer, guitare électrique Maison des Contes en Est Valentigney

Spectacle « Myriades de sorcières » par Mapie Caburet, récits et PE Fischer, guitare électrique Maison des Contes en Est Valentigney jeudi 17 juillet 2025.

Participation libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-17T20:15:00 – 2025-07-17T22:15:00

Fin : 2025-07-17T20:15:00 – 2025-07-17T22:15:00

Jeteuses de sorts, guérisseuses, chamanes, les sorcières sont tout cela. Au travers de contes et légendes autour de cette figure tutélaire, accompagnée des sons sauvages d’une guitare électrique ensorcelée, la conteuse vous emmènera dans un monde de forces mystérieuses.

Maison des Contes en Est 5 rue des Écoles 25700 Valentigney Valentigney 25700 Doubs Bourgogne-Franche-Comté http://alalueurdescontes.fr Inaugurée le 1er Juin 2019, La Maison des Contes en Est a été crée sous l’impulsion de la compagnie À la Lueur des Contes.

Reconnaissance d’un patient travail de promotion de l’art de conter et de la littérature orale, elle a vu le jour grâce à l’engagement de la ville de Valentigney que nous remercions ici tout particulièrement, tant pour la réfection complète des locaux et leur mise à disposition, que pour le soutien à notre programmation.

Pour À la Lueur des Contes, la Maison des Contes en Est est la concrétisation d’une utopie et le début d’une nouvelle aventure artistique et humaine…

Les objectifs de la maison des contes :

– contribuer à la reconnaissance de l’art de conter et de la littérature orale de toutes les façons possibles ;

– abriter et soutenir les créations des conteuses-conteurs de À la Lueur des Contes ;

– soutenir les créations de conteuses-conteurs invités, sous forme de résidences de créations et si besoin d’accompagnement à la création ;

– accueillir le travail et les recherches de conteuses-conteurs et favoriser leur rencontre ;

– être un espace de formation initiale et continue consacré à l’art de conter, à la littérature orale et aux disciplines qui y sont reliées ( voix, corps, mouvement, etc.) ;

– organiser des formations professionnelles dans ce domaine et/ou y participer ;

– participer à la réflexion et aux recherches autour de l’art de conter et de la littérature orale : organisation de colloques thématiques, programmation de conférences contées ;

– être un lieu ressource pour toute question autour de l’art de conter ;

– programmer conteuses et conteurs : programmation régulière les Minuscules, Merveilleux Festival, été conté, et autres programmations en lien avec les activités de la compagnie : sorties de chantier, visites décalées, présentation de saison, scènes ouvertes, etc. ;

– soutenir les pratiques amateurs et accompagner l’Atelier de la Luciole, groupe de conteuses-conteurs amateurs.

– être un conservatoire de mémoires : sur rendez-vous, les personnes qui le souhaitent peuvent venir nous confier des récits, contes, légendes, racontottes ;

– abriter un fonds d’ouvrages de littérature orale (en développement).

Plus tous les autres projets que nous n’imaginons pas encore pour l’instant ! Parking dans la cour.

Attention certains GPS farceurs indiquent la rue des écoles dans le mauvais sens, c’est une voie à sens unique.

Suivre le flêchage Maison des Contes en Est ou Maison des association (qui est en face de la Maison des Contes en Est)

