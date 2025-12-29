Spectacle Mythos & la clé des Dieux à Niort

43 Boulevard Main Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – 9.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-01-10 2026-04-11

Plongez dans une aventure mythologique captivante avec Eurêka Mythos, un jeune aventurier passionné par les légendes antiques.

Eurêka, professeur à la Grimm Académie, raconte sa quête de la légendaire Clef des Dieux, protégée par les dieux grecs.

À travers temples, océans et volcans, le public découvre un univers mythologique fantastique.

Les enfants participent activement via énigmes, chansons, danses et défis ludiques.

Ensemble, ils rassemblent des indices pour ouvrir le coffre sacré.

Un spectacle immersif, drôle et éducatif sur la curiosité, l’entraide et les valeurs humaines.

Durée 45 minutes

Lieu La Maison Boinot .

43 Boulevard Main Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 37 02 15 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Mythos & la clé des Dieux à Niort

L’événement Spectacle Mythos & la clé des Dieux à Niort Niort a été mis à jour le 2025-12-26 par OT Niort Marais Poitevin