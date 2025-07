Spectacle N.Ormes Reichshoffen

Spectacle N.Ormes Reichshoffen samedi 22 novembre 2025.

Spectacle N.Ormes

12 rue du Général Koenig Reichshoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-22 20:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Diplômé de l’École de cirque de Québec en 2018, le duo Agathe et Adrien travaille et mêle les codes du cirque, de la danse contemporaine et de l’art performatif afin de créer un langage acrobatique riche et complexe.

Diplômé de l’École de cirque de Québec en 2018, le duo Agathe et Adrien travaille et mêle les codes du cirque, de la danse contemporaine et de l’art performatif afin de créer un langage acrobatique riche et complexe. Provocante, dysfonctionnelle et tendre, cette pièce amène le spectateur à remettre en question ses propres a priori. Elle met en scène deux protagonistes et leur relation naviguant entre complicité et lutte de pouvoir. Alliant habilement main à main, jeux icariens et danse, la scène devient une arène. Peu à peu, les archétypes tombent au combat, laissant place à une quête d’amitié, d’équité, en puissance et en fluidité. .

12 rue du Général Koenig Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 09 67 00 info@lacastine.com

English :

Graduates of the École de cirque de Québec in 2018, the duo Agathe and Adrien work and blend the codes of circus, contemporary dance and performance art to create a rich and complex acrobatic language.

German :

Das Duo Agathe und Adrien, das 2018 seinen Abschluss an der École de cirque de Québec machte, arbeitet und vermischt die Codes des Zirkus, des zeitgenössischen Tanzes und der performativen Kunst, um eine reiche und komplexe akrobatische Sprache zu schaffen.

Italiano :

Diplomati all’École de cirque de Québec nel 2018, il duo Agathe e Adrien lavora e fonde i codici del circo, della danza contemporanea e della performance art per creare un linguaggio acrobatico ricco e complesso.

Espanol :

Graduados en la École de cirque de Québec en 2018, el dúo Agathe y Adrien trabajan y mezclan los códigos del circo, la danza contemporánea y el arte escénico para crear un lenguaje acrobático rico y complejo.

L’événement Spectacle N.Ormes Reichshoffen a été mis à jour le 2025-07-16 par Office de tourisme de l’Alsace Verte