Spectacle N.ormes Saverne

Spectacle N.ormes

Château des Rohan Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-11-19 20:30:00

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-19

Spectacle plébiscité au festival d’Avignon, le spectacle N.Ormes met en scène deux circassiens, Agathe et Adrien qui interrogent leur relation, entre complicité et lutte de pouvoir. Alliant habilement main à main, jeux aériens et danse, la scène devient une arène. Provocante, dysfonctionnelle et tendre, cette pièce amène le spectateur à remettre en question ses propres a priori. Agathe et Adrien repoussent alors les limites et les attentes de leurs corps et des normes genrées. Peu à peu, les archétypes tombent au combat, laissant place à une quête d’amitié, d’équité, tout en puissance et fluidité.

À travers une scénographie minimaliste, un jeu d’éclairage riche et une partition originale sensible, N.Ormes vous porte à travers l’évolution intime et grandiose des circassiens, où l’échange de rôles et des portés brouille toutes vos conceptions préétablies. .

Château des Rohan Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 01 80 40 billetterie@espace-rohan.org

