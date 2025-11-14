Spectacle Nadege Puzzle CAMÉO COMÉDIE CLUB Metz

Spectacle Nadege Puzzle

CAMÉO COMÉDIE CLUB 24 rue du Palais Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-14 21:30:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Puzzle est le premier spectacle solo de Nadège.

Offrant une exploration intime de son parcours en tant que femme, fille d’immigrés et citoyenne du monde.

Le spectacle, mêlant anecdotes personnelles et réflexions profondes, aborde des thèmes tels que la maternité, le burnout, la charge mentale, et les défis d’être une femme aujourd’hui.

Avec humour et émotion, Nadège construit un récit qui invite le public à rire, réfléchir et ressentir.

Chaque histoire dévoile une pièce de son puzzle de vie, offrant une perspective sur sa propre existence et celle des spectateurs.Tout public

.

CAMÉO COMÉDIE CLUB 24 rue du Palais Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Puzzle is Nadège’s first solo show.

Offering an intimate exploration of her journey as a woman, daughter of immigrants and citizen of the world.

Blending personal anecdotes and profound reflections, the show tackles themes such as motherhood, burnout, mental burden, and the challenges of being a woman today.

With humor and emotion, Nadège builds a story that invites audiences to laugh, reflect and feel.

Each story reveals a piece of her life puzzle, offering a perspective on her own existence and that of the audience.

German :

Puzzle ist Nadèges erste Soloshow.

Sie bietet eine intime Erkundung ihres Werdegangs als Frau, Tochter von Einwanderern und Weltbürgerin.

Die Show vermischt persönliche Anekdoten mit tiefgründigen Reflexionen und behandelt Themen wie Mutterschaft, Burnout, mentale Belastung und die Herausforderungen, die das Frau-Sein heute mit sich bringt.

Mit Humor und Emotionen baut Nadège eine Erzählung auf, die das Publikum zum Lachen, Nachdenken und Fühlen einlädt.

Jede Geschichte enthüllt ein Stück ihres Lebenspuzzles und bietet eine Perspektive auf ihre eigene Existenz und die der Zuschauer.

Italiano :

Puzzle è la prima mostra personale di Nadège.

Offre un’esplorazione intima del suo viaggio come donna, figlia di immigrati e cittadina del mondo.

Mescolando aneddoti personali e riflessioni profonde, la mostra affronta temi come la maternità, il burnout, il peso mentale e le sfide dell’essere donna oggi.

Con umorismo ed emozione, Nadège costruisce una storia che invita il pubblico a ridere, riflettere e sentire.

Ogni storia rivela un pezzo del puzzle della sua vita, offrendo una prospettiva sulla sua esistenza e su quella del pubblico.

Espanol :

Puzzle es la primera exposición individual de Nadège.

Ofrece una exploración íntima de su viaje como mujer, hija de inmigrantes y ciudadana del mundo.

Mezclando anécdotas personales con profundas reflexiones, la muestra aborda temas como la maternidad, el agotamiento, la carga mental y los retos de ser mujer hoy en día.

Con humor y emoción, Nadège construye una historia que invita al público a reír, reflexionar y sentir.

Cada historia revela una pieza de su rompecabezas vital, ofreciendo una perspectiva sobre su propia existencia y la del público.

L’événement Spectacle Nadege Puzzle Metz a été mis à jour le 2025-09-24 par AGENCE INSPIRE METZ