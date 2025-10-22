SPECTACLE « NADIR » Thézan-lès-Béziers

SPECTACLE « NADIR » Thézan-lès-Béziers mercredi 22 octobre 2025.

SPECTACLE « NADIR »

Thézan-lès-Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22

NADIR est le nouveau spectacle transdisciplinaire et tout public (à partir de 8 ans) du Collectif TRIG. Il raconte l’histoire de Manel, une petite fille férue d’étoiles dont l’étude lui sert de refuge contre sa peur du noir et de la nuit. Pour Manel, les étoiles n’ont pas de secret et à travers les constellations, elle convoque ses héritages entremêlés. A 17h à la salle L’Instant T.

.

Thézan-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie reservation@avant-monts.fr

English :

NADIR is Collectif TRIG?s new transdisciplinary show for all ages (8 and up). It tells the story of Manel, a little girl with a passion for the stars, whose study serves as a refuge from her fear of the dark and the night. For Manel, the stars hold no secrets, and through the constellations, she summons up her intertwined heritages. At 5pm at salle L’Instant T.

German :

NADIR ist die neue transdisziplinäre Show des TRIG-Kollektivs für alle Zuschauer (ab 8 Jahren). Es erzählt die Geschichte von Manel, einem kleinen Mädchen, das sich für die Sterne begeistert und deren Studium ihr als Zufluchtsort vor ihrer Angst vor der Dunkelheit und der Nacht dient. Für Manel haben die Sterne keine Geheimnisse, und durch die Konstellationen ruft sie ihre ineinander verwobenen Erbschaften auf. Um 17 Uhr im Saal L’Instant T.

Italiano :

NADIR è il nuovo spettacolo interdisciplinare del Collectif TRIG per tutte le età (dagli 8 anni in su). Racconta la storia di Manel, una bambina appassionata di stelle, il cui studio serve da rifugio alla sua paura del buio e della notte. Per Manel le stelle non hanno segreti e, attraverso le costellazioni, evoca le sue eredità intrecciate. Alle 17.00 presso L’Instant T.

Espanol :

NADIR es el nuevo espectáculo transversal del Colectivo TRIG para todas las edades (a partir de 8 años). Cuenta la historia de Manel, una niña apasionada por las estrellas, cuyo estudio le sirve de refugio contra su miedo a la oscuridad y a la noche. Para Manel, las estrellas no tienen secretos, y a través de las constelaciones evoca sus herencias entrelazadas. A las 17.00 h en L’Instant T.

L’événement SPECTACLE « NADIR » Thézan-lès-Béziers a été mis à jour le 2025-09-05 par 34 OT AVANT-MONTS