Spectacle Naïm Le Capitole en Champagne Châlons-en-Champagne

Marne

Tarif : 45 EUR

Début : 2025-10-17 20:00:00

fin : 2025-10-17 22:00:00

2025-10-17

Tout public

Après des millions de vues sur les réseaux sociaux avec ses vidéos "La semaine de Naïm",

analyse piquante et pertinente de l'actualité, et le succès de son spectacle "Cauchy-

Schwarz", Naïm revient déjà sur scène avec son nouveau spectacle " Chapitre II ".

Le Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 65 50 00

