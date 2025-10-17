Spectacle Naïm Le Capitole en Champagne Châlons-en-Champagne
Marne
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Début : 2025-10-17 20:00:00
fin : 2025-10-17 22:00:00
2025-10-17
Tout public
Après des millions de vues sur les réseaux sociaux avec ses vidéos “La semaine de Naïm”,
analyse piquante et pertinente de l’actualité, et le succès de son spectacle “Cauchy-
Schwarz”, Naïm revient déjà sur scène avec son nouveau spectacle “ Chapitre II “. .
Le Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt
Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 65 50 00
