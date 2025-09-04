Spectacle Naim Chapitre 3 Saint-Brieuc

Spectacle Naim Chapitre 3 Saint-Brieuc vendredi 3 avril 2026.

Spectacle Naim Chapitre 3

Rue Pierre de Coubertin Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 20:00:00

fin : 2026-04-03 21:30:00

Date(s) :

2026-04-03

Nouvel opus les tatatontons ! Vous commencez à me connaître, entre ce qui m’énerve, vous énerve et les énerve j’ai encore beaucoup de choses à dire. Ce n’est que le début …Dès 14 ans .

Rue Pierre de Coubertin Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 01 53 53

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Naim Chapitre 3 Saint-Brieuc a été mis à jour le 2025-09-04 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme