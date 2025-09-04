Spectacle Naim Chapitre 3 Saint-Brieuc
Spectacle Naim Chapitre 3 Saint-Brieuc vendredi 3 avril 2026.
Spectacle Naim Chapitre 3
Rue Pierre de Coubertin Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Début : 2026-04-03 20:00:00
fin : 2026-04-03 21:30:00
2026-04-03
Nouvel opus les tatatontons ! Vous commencez à me connaître, entre ce qui m’énerve, vous énerve et les énerve j’ai encore beaucoup de choses à dire. Ce n’est que le début …Dès 14 ans .
Rue Pierre de Coubertin Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 01 53 53
