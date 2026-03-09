Spectacle Naim Metz Congrès-Robert Schuman Metz

Spectacle Naim

Metz Congrès-Robert Schuman 100 Rue aux Arènes Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Dimanche 2027-01-31 16:00:00

fin : 2027-01-31

Date(s) :

2027-01-31

Retrouvez Naïm pour Chapitre 3, un spectacle où il ne mâche pas ses mots entre ce qui l’énerve, ce qui vous énerve ou ce qui les énerve, il a encore tellement à dire.

Après ses tournées Chapitre II, il revient avec une nouvelle étape de sa démarche: mêler humour, vérité et scène dans un format toujours plus personnel.Le spectacle sera aussi ambitieux qu’immersif répliques tranchantes, observations sociales acérées et moments de connexion sincère avec son public.

Chapitre 3 est plus qu’un nouveau show c’est la promesse d’un Naïm réinventé, prêt à surprendre et à provoquer la réflexion tout en faisant rire.Tout public

.

English :

Join Naïm for Chapitre 3, a show in which he doesn’t mince his words between what pisses him off, what pisses you off and what pisses them off, he still has so much to say.

After his Chapitre II tours, he returns with a new phase in his approach: blending humor, truth and the stage in an ever more personal format.The show will be as ambitious as it is immersive: cutting retorts, sharp social observations and moments of sincere connection with his audience.

Chapitre 3 is more than just a new show it’s the promise of a reinvented Naïm, ready to surprise and provoke thought while making people laugh.

