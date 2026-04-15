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Spectacle Naître Cercoux

Spectacle Naître Cercoux mardi 19 mai 2026.

Adresse : Salle des fêtes de Cercoux

Ville : 17270 Cercoux

Département : Charente-Maritime

Début : mardi 19 mai 2026

Fin : mardi 19 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Cercoux

Spectacle Naître

Salle des fêtes de Cercoux Cercoux Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 14:30:00
fin : 2026-05-19

Date(s) :
2026-05-19

Un spectacle poignant et inspirant qui célèbre la vie, le renouveau et l’espoir.
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Salle des fêtes de Cercoux Cercoux 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 86 02 30  animation@lemoulinsolidaire.fr

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English :

A poignant and inspiring show that celebrates life, renewal and hope.

L’événement Spectacle Naître Cercoux a été mis à jour le 2026-04-15 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge