Cercoux

Spectacle Naître

Salle des fêtes de Cercoux Cercoux Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 14:30:00

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Un spectacle poignant et inspirant qui célèbre la vie, le renouveau et l’espoir.

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Salle des fêtes de Cercoux Cercoux 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 86 02 30 animation@lemoulinsolidaire.fr

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English :

A poignant and inspiring show that celebrates life, renewal and hope.

L’événement Spectacle Naître Cercoux a été mis à jour le 2026-04-15 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge