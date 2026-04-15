Spectacle Naître Cercoux
Spectacle Naître Cercoux mardi 19 mai 2026.
Cercoux
Spectacle Naître
Salle des fêtes de Cercoux Cercoux Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 14:30:00
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-19
Un spectacle poignant et inspirant qui célèbre la vie, le renouveau et l’espoir.
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Salle des fêtes de Cercoux Cercoux 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 86 02 30 animation@lemoulinsolidaire.fr
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English :
A poignant and inspiring show that celebrates life, renewal and hope.
L’événement Spectacle Naître Cercoux a été mis à jour le 2026-04-15 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge