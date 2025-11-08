Spectacle Naître Podensac

6 Allée Georges Montel Podensac Gironde

La commission municipale Culture de Podensac accueille la Compagnie GIVB pour une représentation unique de Naître , un spectacle poignant et drôle qui explore les questionnements autour de la parentalité, du désir d’enfant et de la construction identitaire.

Sur scène, Barbara, 41 ans, mère de deux enfants ayant accouché à domicile, et Stéphane, 45 ans, homosexuel sans enfant, se livrent dans un dialogue sincère et souvent humoristique. Leur amitié de longue date devient le terrain d’un échange profond sur ce que signifie naître donner la vie pour l’une, se découvrir soi-même pour l’autre.

Entre rires et confidences, les deux comédiens abordent sans tabou des sujets rarement évoqués aussi librement l’accouchement, le post-partum, la fatigue parentale, l’éducation, la sexualité, et surtout, le moment où l’on naît vraiment à soi-même. .

