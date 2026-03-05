Spectacle Nara & les murmures du vent salle Multi-Activités ou bibliothèque Lembeye

Spectacle Nara & les murmures du vent

salle Multi-Activités ou bibliothèque Place du Marcadieu Lembeye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Contes & chants du monde, par Annoïe Anne Roy (chant et musique) et Clotilde Lebas (conte).

Nara vit dans une forêt de béton. Elle habite là, avec sa mère, au cinquième étage d’une grande tour. Ce qu’elle aime, c’est écouter le vent qui fait danser les nuages. Quand sa mère travaille, Nara va chez l’une ou l’autre de ses voisines. Dans leurs valises, elles ont glissé de merveilleux contes. Nara écoute. Grandit. Éprouve sa liberté. Cette histoire sert de cadre à trois autres, qui parlent, chacune à leur manière, de quête de liberté et d’émancipation. Tout public (à partir de 6 ans) durée 1h. .

salle Multi-Activités ou bibliothèque Place du Marcadieu Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 01 16 24

