Spectacle Narrat(i)on Muttersholtz

Spectacle Narrat(i)on Muttersholtz vendredi 26 septembre 2025.

Spectacle Narrat(i)on

4 Place des Tilleuls Muttersholtz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-09-26 20:00:00

fin : 2025-09-27 21:20:00

Date(s) :

2025-09-26

Lecture théâtralisée de 2 œuvres par le « Théâtre du Vieux Rempart »

Lecture théâtralisée de « Les amis du placard » (Gabor Rassov) et du « Théâtre des animaux » (Jean-Michel Ribes).

Par le Théâtre du Vieux Rempart. 0 .

4 Place des Tilleuls Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 10 13 info@mairie-muttersholtz.fr

English :

Dramatized reading of 2 works by the « Théâtre du Vieux Rempart »

German :

Theatralische Lesung von 2 ?uvres durch das « Théâtre du Vieux Rempart »

Italiano :

Lettura drammatizzata di 2 opere del « Théâtre du Vieux Rempart »

Espanol :

Lectura dramatizada de 2 obras del « Théâtre du Vieux Rempart »

L’événement Spectacle Narrat(i)on Muttersholtz a été mis à jour le 2025-07-29 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme