Spectacle Nash au 20/35 Le 20/35 Aix-en-Provence

Spectacle Nash au 20/35

Dimanche 8 mars 2026 de 19h à 22h30. Le 20/35 59 boulevard de la République Aix-en-Provence

Tarif : 20 EUR

Début : 2026-03-08 19:00:00

fin : 2026-03-08 22:30:00

2026-03-08

Avec beaucoup de sincérité et avec une énergie communicative, Nash vous livre son parcours, qui l’a amenée à être sur scène aujourd’hui.

Avec beaucoup de sincérité et avec une énergie communicative, Nash vous livre son parcours, qui l'a amenée à être sur scène aujourd'hui. De ses rêves à ses galères professionnelles et amoureuses, en passant par des anecdotes croustillantes, on aurait presque du mal à croire que tout lui soit réellement arrivé, et pourtant…



Si vous avez envie de recharger les batteries en bonne humeur, venez découvrir ce rayon de soleil si proche de son public !



Programme

18h Ouverture des portes, accueil et bar/restauration

19h Lancement du spectacle



Soirées déconseillées aux -16 ans et interdite au -12 ans. Certaines blagues peuvent heurter la sensibilité des mineurs.



Placement libre dans la salle de spectacle.

(Pour vous garantir la meilleure expérience Être là au moins 30mn avant le lancement du spectacle) .

Le 20/35 59 boulevard de la République Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 7 68 19 64 42 affairedecomedie@gmail.com

English :

With great sincerity and infectious energy, Nash shares with you the story of how she came to be on stage today.

