Spectacle Nassim Mellah Comique Caméo Comédie Club Metz

Spectacle Nassim Mellah Comique

Caméo Comédie Club 24 Rue du Palais Metz Moselle

Tarif : – – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-22 20:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Humoriste de stand up, Nassim Mellah s’inspire de sa vie et de ses rencontres mouvementées pour créer des sketchs qui le sont tout autant.

Tantôt chanteur, tantôt beat boxer, il se décrit surtout comme un drôle de schizophrène avec des personnages tous aussi déjantés les uns que les autres.

Ses mimiques, sa gestuelle et son originalité sont les instruments lui permettant de décrire le monde dans lequel nous vivons.

Parodies de chanteurs, imitations, chroniques de la vie quotidienne, voix off, mime, etc pour lui, tout est permis pour faire rire…Adultes

18 .

English :

A stand-up comedian, Nassim Mellah draws inspiration from his own life and eventful encounters to create sketches that are just as eventful.

Sometimes a singer, sometimes a beat boxer, he describes himself above all as a funny schizophrenic with characters each as crazy as the next.

His mimicry, gestures and originality are the tools he uses to describe the world we live in.

Singer parodies, imitations, chronicles of everyday life, voice-overs, mime, etc.: for him, anything goes to make people laugh?

German :

Stand-up-Humorist Nassim Mellah lässt sich von seinem Leben und seinen turbulenten Begegnungen inspirieren, um Sketche zu kreieren, die ebenso turbulent sind.

Mal als Sänger, mal als Beatboxer, beschreibt er sich selbst vor allem als lustigen Schizophrenen mit Figuren, von denen eine so verrückt ist wie die andere.

Seine Mimik, seine Gestik und seine Originalität sind die Instrumente, mit denen er die Welt, in der wir leben, beschreibt.

Parodien von Sängern, Imitationen, Alltagskolumnen, Voice-over, Pantomime usw.: Für ihn ist alles erlaubt, um die Leute zum Lachen zu bringen

Italiano :

Comico stand-up, Nassim Mellah trae ispirazione dalla sua vita e dai suoi incontri turbolenti per creare sketch altrettanto turbolenti.

A volte cantante, a volte pugile, si descrive soprattutto come un simpatico schizofrenico con personaggi uno diverso dall’altro.

Le espressioni facciali, il linguaggio del corpo e l’originalità sono gli strumenti che utilizza per descrivere il mondo in cui viviamo.

Parodie di cantanti, imitazioni, cronache di vita quotidiana, voci fuori campo, mimi, ecc.: per lui tutto è possibile per far ridere?

Espanol :

Nassim Mellah, cómico, se inspira en su vida y en sus turbulentos encuentros para crear sketches igual de turbulentos.

A veces cantante, a veces boxeador, se describe sobre todo como un divertido esquizofrénico con personajes tan locos unos como otros.

Sus expresiones faciales, su lenguaje corporal y su originalidad son las herramientas que utiliza para describir el mundo en que vivimos.

Parodias de cantantes, imitaciones, crónicas de la vida cotidiana, voz en off, mimo, etc.: para él, todo vale para hacer reír..

