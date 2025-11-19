Spectacle: Natacha Caléstrémé Espace Girodet Bourg-lès-Valence

Spectacle: Natacha Caléstrémé

Natacha Calestrémé, part en tournée avec un spectacle pour booster votre vie, alliant conseils, émotions et humour. Elle est l’autrice de La Clé de votre énergie et Trouver ma place, traduits en 12 langues, et une experte en libération émotionnelle.

English :

Natacha Calestrémé, on tour with a show to boost your life, combining advice, emotions and humor. She is the author of La Clé de votre énergie and Trouver ma place, translated into 12 languages, and an expert in emotional release.

German :

Natacha Calestrémé, geht mit einer Show auf Tournee, die Ihr Leben ankurbeln soll und Ratschläge, Emotionen und Humor miteinander verbindet. Sie ist die Autorin von La Clé de votre énergie und Trouver ma place, die in 12 Sprachen übersetzt wurden, und eine Expertin für emotionale Befreiung.

Italiano :

Natacha Calestrémé è in tournée con uno spettacolo pensato per dare una spinta alla vostra vita, combinando consigli, emozioni e umorismo. È autrice di La Clé de votre énergie e Trouver ma place, tradotti in 12 lingue, ed esperta di liberazione emotiva.

Espanol :

Natacha Calestrémé sale de gira con un espectáculo diseñado para dinamizar su vida, que combina consejos, emoción y humor. Es autora de La Clé de votre énergie y Trouver ma place, traducidos a 12 idiomas, y experta en liberación emocional.

