Spectacle Nathalie Boileau donne tout… sauf la recette Chartres

Spectacle Nathalie Boileau donne tout… sauf la recette Chartres samedi 8 novembre 2025.

Spectacle Nathalie Boileau donne tout… sauf la recette

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 17 – 17 – EUR

17

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-08 20:30:00

fin : 2025-11-08 22:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Le seule-en-scène hilarant d’une femme moderne, chronique survitaminée d’une actrice prise dans son quotidien chaotique !

Nathalie Boileau, actrice de télévision et de cinéma, et après le franc succès de La lionne de Belfort son premier One-Woman-Show, Nathalie Boileau revient avec un nouveau spectacle à deux cent à l’heure. Sur scène, c’est une tornade. Elle vous parle sans complexes du quotidien d’une femme ordinaire, de sa vie de couple, des relations truculentes entre bonnes copines, de son ado contemplatif. Elle est la meilleure vendeuse en immobilier, Stéphane Plaza a vraiment du souci à se faire. Partout où elle passe son public est conquis. Fidèle à elle-même avec son regard critique, mais loufoque sur les grandeurs et les faiblesses de la nature humaine. 17 .

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

The hilarious one-woman show of a modern woman, a supercharged chronicle of an actress caught up in her chaotic daily life!

German :

Eine urkomische Ein-Mann-Szene einer modernen Frau, die Chronik einer Schauspielerin, die in ihrem chaotischen Alltag gefangen ist!

Italiano :

L’esilarante one-woman show di una donna moderna, una cronaca incalzante di un’attrice presa dalla sua caotica vita quotidiana!

Espanol :

El divertidísimo espectáculo unipersonal de una mujer moderna, ¡una crónica trepidante de una actriz atrapada en su caótica vida cotidiana!

L’événement Spectacle Nathalie Boileau donne tout… sauf la recette Chartres a été mis à jour le 2025-10-06 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES