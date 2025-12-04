Spectacle Nawell Madani Beauvais
Spectacle Nawell Madani Beauvais jeudi 4 décembre 2025.
Spectacle Nawell Madani
Avenue Paul-Henri Spaak Beauvais Oise
Début : 2025-12-04 20:00:00
fin : 2025-12-04
2025-12-04
Entre charge mentale, notoriété et tentation du botox, Nawell revient plus mature que jamais pour son nouveau spectacle! À une époque où tout va trop vite, cette touche-à-tout prend le temps de nous partager avec franchise et esprit les aléas de son quotidien. De ses défis. De ses défauts. Fini le bla-bla, Nawell prend les raccourcis.
ATTENTION: Le spectacle est déconseillé aux moins de 16 ans .
Avenue Paul-Henri Spaak Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 01 01
