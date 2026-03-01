Spectacle Ne le dis surtout pas ! Chaillon

Spectacle Ne le dis surtout pas !

Théâtre de récit compagnie GIVB. Tout public à partir de 15 ans 60 min. Spectacle qui aborde les délicates questions que soulève la découverte de son orientation sexuelle par un jeune homme, sur la période qui court de la fin du XXème siècle à aujourd’hui.

Cela étant dit, si Stéphane, le narrateur, évoque les paquets dans les maillots de bains et les pratiques sexuelles entre deux hommes (ou à plusieurs), il ne parle pas que de cela. L’histoire qu’il raconte, personnelle et authentique à ce que l’on a compris, ne laisse finalement que peu de place au cul, qui n’est là que pour donner du relief à un récit poignant et drôle à la fois. Car ce que nous dit Stéphane est aussi drôle que poignant. Le public rit quand il narre sa découverte de Fréquence Gay ou campe le personnage de sa grand-mère au langage fleuri, une vieille dame à la voix de Jeanne Moreau.Adultes

Chaillon 55210 Meuse Grand Est +33 6 73 02 86 44

Storytelling theater compagnie GIVB. All ages 15 and up 60 min. This show tackles the delicate issues raised by a young man?s discovery of his sexual orientation, from the end of the 20th century to the present day.

That said, if Stéphane, the narrator, evokes packets in bathing suits and sexual practices between two men (or more), he’s not just talking about that. The story he tells, personal and authentic as far as we can tell, leaves little room for ass, which is only there to give relief to a tale that is both poignant and funny. Because what Stéphane tells us is as funny as it is poignant. The audience laughs as he recounts his discovery of Fréquence Gay or portrays the character of his flowery grandmother, an old lady with the voice of Jeanne Moreau.

