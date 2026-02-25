Spectacle Ne le dis surtout pas Chaillon

Spectacle Ne le dis surtout pas

Théâtre de récit Compagnie GIVB Autofiction, face à soi, face à vous

Tout public à partir de 15 ans 60 min

Ne le dis surtout pas ! aborde les délicates questions que soulève la découverte de son orientation sexuelle par un jeune homme, sur la période qui court de la fin du XXème siècle à aujourd’hui. Cela étant dit, si Stéphane, le narrateur, évoque les paquets dans les maillots de bains et les pratiques sexuelles entre deux hommes (ou à plusieurs), il ne parle pas que de cela.

L’histoire qu’il raconte, personnelle et authentique à ce que l’on a compris, ne laisse finalement que peu de place au cul, qui n’est là que pour donner du relief à un récit poignant et drôle à la fois. Car ce que nous dit Stéphane est aussi drôle que poignant. Le public rit quand il narre sa découverte de Fréquence Gay ou campe le personnage de sa grand-mère au langage fleuri, une vieille dame à la voix de Jeanne Moreau. Le public, saut à être exclusivement composé de brutes épaisses, sent aussi sa gorge se serrer et ses yeux s’humidifier lorsqu’il évoque le moment où sa mère, découvrant son homosexualité, lui enjoint de ne surtout rien dire à son père.

Stéphane nous balade d’émotions en émotions avec une virtuosité qui force l’admiration. C’est tout simplement…beau. D’autant plus beau que, par-delà la question même de l’homosexualité, Stéphane décortique avec brio une période qui fut certainement délicate pour chacun d’entre nous l’adolescence, sans esquiver la question, complexe, des rapports entre enfants et parents à ce moment-là.Adultes

Théâtre de récit Compagnie GIVB Autofiction, face à soi, face à vous

For audiences aged 15 and over 60 min

Ne le dis surtout pas! addresses the delicate issues raised by a young man’s discovery of his sexual orientation, from the end of the 20th century to the present day. That said, while Stéphane, the narrator, talks about packets in bathing suits and sexual practices between two men (or more), it’s not all he’s talking about.

The story he tells, personal and authentic as we understand it, leaves little room for ass, which is only there to give relief to a tale that is both poignant and funny. Because what Stéphane tells us is as funny as it is poignant. The audience laughs as he recounts his discovery of Fréquence Gay or portrays his flowery grandmother, an old lady with a voice like Jeanne Moreau. The audience, jumping from being exclusively made up of thick-skinned brutes, also feels its throat tighten and its eyes moisten when he recalls the moment when his mother, discovering his homosexuality, enjoins him not to say anything to his father.

Stéphane takes us from emotion to emotion with a virtuosity that compels admiration. It’s simply…beautiful. All the more so because, over and above the question of homosexuality itself, Stéphane brilliantly decorates a period that was certainly a delicate one for all of us adolescence without sidestepping the complex question of the relationship between children and parents at that time.

