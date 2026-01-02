Spectacle ne lui parlez pas alsacien ! (il va attraper l’accent) Muttersholtz

Spectacle ne lui parlez pas alsacien ! (il va attraper l’accent)

4 rue des Tilleuls Muttersholtz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-02-03 20:00:00

fin : 2026-02-03 21:00:00

Date(s) :

2026-02-03

Dans un spectacle mêlant contes traditionnels alsaciens et récits de vie sur un mode inspiré du stand-up, Julien Rambaud retrace un chemin qui ramène aux racines. Dès 7 ans

Peut-on être un ado fan de punk-rock et passer un bon moment dans un bal de Umpapa ? Passer un repas à ne pas comprendre un seul mot prononcé par ses grands-parents et tout de même repartir heureux de les avoir vu ? Dans un spectacle mêlant contes traditionnels alsaciens et récits de vie sur un mode inspiré du stand-up, Julien Rambaud retrace un chemin qui ramène aux racines. Il raconte avec humour, auto-dérision et honnêteté le lien de sa génération à la culture alsacienne.

Tout public dès 7 ans. .

4 rue des Tilleuls Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 16 42 35 83 lacuisine.asso@gmail.com

English :

In a show combining traditional Alsatian tales and life stories in a stand-up-inspired style, Julien Rambaud retraces a path that leads back to his roots. Ages 7 and up

