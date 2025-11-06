Spectacle « Ne m’attends pas » – Compagnie La neige sur les c ils Espace polyvalent Guy Poulou Ciboure Vendredi 12 décembre, 18h00 Gratuit sur réservation

Une fable délicate sur l’attachement, la perte et la capacité à se réinventer.

Chaque nuit, les maisons d’un village s’envolent vers d’autres horizons. Mais un matin, l’une d’elles n’est pas revenue, laissant son habitant seul avec son lit et ses rêves inachevés. Comment vivre l’absence, comment réinventer son quotidien ?

Avec humour et tendresse, ce spectacle de marionnettes et d’images animées nous entraîne dans un univers onirique où l’imaginaire et le réel s’entrelacent.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-12T18:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-12T18:40:00.000+01:00

1

0610754561 animations@mairiedeciboure.com https://billetterie-ciboure.mapado.com/event/635227-spectacle-ne-mattends-pas-compagnie-la-neige-sur-les-c-ils

Espace polyvalent Guy Poulou avenue Jean Poulou Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques