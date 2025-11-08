Spectacle Ne m’attends pas La Rochelle
Spectacle Ne m’attends pas La Rochelle samedi 8 novembre 2025.
Charente-Maritime
Spectacle Ne m’attends pas Salle des fêtes de La Pallice 42 boulevard Emile Delmas La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2025-11-08 11:00:00
fin : 2025-11-08 11:40:00
2025-11-08
Marionnettes à gaine et dessins en mouvement tout public par la Compagnie La neige sur les cils.
Salle des fêtes de La Pallice 42 boulevard Emile Delmas
La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 14 70 contact.carre-amelot@ville-larochelle.fr
English : Show Ne m’attends pas
Girdle puppets and moving drawings for all ages by Compagnie La neige sur les cils.
German : Show Ne m’attends pas
Handpuppen und Zeichnungen in Bewegung für alle Altersgruppen von der Compagnie La neige sur les cils.
Italiano :
Burattini e disegni in movimento per tutte le età a cura della Compagnie La neige sur les cils.
Espanol : Espectaculo Ne m’attends pas
Títeres de faja y dibujos en movimiento para todas las edades por la Compagnie La neige sur les cils.
