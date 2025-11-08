Spectacle Ne m’attends pas La Rochelle

Spectacle Ne m’attends pas La Rochelle samedi 8 novembre 2025.

Charente-Maritime

Spectacle Ne m’attends pas Salle des fêtes de La Pallice 42 boulevard Emile Delmas La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 11:00:00

fin : 2025-11-08 11:40:00

Date(s) :

2025-11-08

Marionnettes à gaine et dessins en mouvement tout public par la Compagnie La neige sur les cils.

.

Salle des fêtes de La Pallice 42 boulevard Emile Delmas

La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 14 70 contact.carre-amelot@ville-larochelle.fr

English : Show Ne m’attends pas

Girdle puppets and moving drawings for all ages by Compagnie La neige sur les cils.

German : Show Ne m’attends pas

Handpuppen und Zeichnungen in Bewegung für alle Altersgruppen von der Compagnie La neige sur les cils.

Italiano :

Burattini e disegni in movimento per tutte le età a cura della Compagnie La neige sur les cils.

Espanol : Espectaculo Ne m’attends pas

Títeres de faja y dibujos en movimiento para todas las edades por la Compagnie La neige sur les cils.

L’événement Spectacle Ne m’attends pas La Rochelle a été mis à jour le 2025-06-18 par La Rochelle Tourisme