Spectacle Nébuleuse version 2.0 Un corps seul sur scène.

11 Rue de Pelletier Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Une parole qui se recherche, qui éclate, qui ose enfin.

Avec Nébuleuse, Loraine Bégard transforme la danse et l’improvisation en actes de résistance.

Ici, l’art devient une arme fragile mais nécessaire pour dénoncer les violences conjugales et psychologiques. Electriques, viscérale, profondément humaine, cette nouvelle version intime de Nébuleuse invite à regarder en face ce que l’on tait trop souvent et ouvre un espace de dialogue essentiel avec le public. .

11 Rue de Pelletier Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 23 02 30 theatre-versant@orange.fr

English : Spectacle Nébuleuse version 2.0 Un corps seul sur scène.

German : Spectacle Nébuleuse version 2.0 Un corps seul sur scène.

Italiano :

Espanol : Spectacle Nébuleuse version 2.0 Un corps seul sur scène.

L’événement Spectacle Nébuleuse version 2.0 Un corps seul sur scène. Biarritz a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Biarritz