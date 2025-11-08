Spectacle Née le 08 Mars 1977 Moulin du Marais Lezay
Moulin du Marais 2 Rue du Grand Pré Lezay Deux-Sèvres
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Née le 08 mars 1977
Art du récit danse
Samedi 8 novembre à 20h30
Au Moulin du Marais à Lezay
À partir de 15 ans
Durée 1h15
Tarif de 9 à 14€
Billetterie disponible à l’Office de Tourisme du Pays Mellois
Récit d’une femme du Pacifique qui ne le fut jamais. Son récit, c’est celui de toutes les femmes battues à mort, un récit d’une banalité effrayante dans lequel la tragédie du quotidien explose à chaque syllabe. La narration subtile et intime nous parle de la manipulation d’un père sur ses enfants, l’emprise au sein du couple, la possession jusqu’à la destruction… et de la reconstruction.
Texte, mise en scène et narration Céline Ripoll
Regard artistique Yannick Jaulin .
Moulin du Marais 2 Rue du Grand Pré Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 57 95 officedetourisme@paysmellois.org
