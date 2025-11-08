Spectacle Née le 08 Mars 1977 Moulin du Marais Lezay

Moulin du Marais 2 Rue du Grand Pré Lezay Deux-Sèvres

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif réduit

Née le 08 mars 1977

Art du récit danse

Samedi 8 novembre à 20h30

Au Moulin du Marais à Lezay

À partir de 15 ans

Durée 1h15

Tarif de 9 à 14€

Billetterie disponible à l’Office de Tourisme du Pays Mellois

Récit d’une femme du Pacifique qui ne le fut jamais. Son récit, c’est celui de toutes les femmes battues à mort, un récit d’une banalité effrayante dans lequel la tragédie du quotidien explose à chaque syllabe. La narration subtile et intime nous parle de la manipulation d’un père sur ses enfants, l’emprise au sein du couple, la possession jusqu’à la destruction… et de la reconstruction.

Texte, mise en scène et narration Céline Ripoll

Regard artistique Yannick Jaulin .

Moulin du Marais 2 Rue du Grand Pré Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 57 95 officedetourisme@paysmellois.org

