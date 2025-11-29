Spectacle Néodyme Local de Oui, Vivre en Outre-Seille Metz
Spectacle Néodyme Local de Oui, Vivre en Outre-Seille Metz samedi 29 novembre 2025.
Spectacle Néodyme
Local de Oui, Vivre en Outre-Seille 60 Rue des Allemands 57000 Metz Metz Moselle
Si Néodyme était une histoire, elle conterait le destin de Key. Lassée par un corps qui reproduit quotidiennement des gestes appris et arbitraires, elle cherche à entrer à l’intérieur de son subconscient afin d’y trouver les réponses aux réactions qu’elle n’explique pas. Sa quête de soi, tel un voyage métaphorique, se nourrit de plusieurs tentatives, autopsiant les souvenirs, disséquant les ombres portées, comme pour redéfinir un corps inédit, arraché à son innéité comme le serait une entité allégorique.
Danse, manipulation d’objets.Avec Alexandrine Tuot
Mise en scène François Camoes
Musiques Morgane Lang et Margaux Radici
Scénographie Décor Hadaly
Costume Elodie SteffinTout public
Local de Oui, Vivre en Outre-Seille 60 Rue des Allemands 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est ouivivre.outreseille@gmail.com
English :
If Neodymium were a story, it would tell of Key’s destiny. Weary of a body that reproduces learned, arbitrary gestures on a daily basis, she seeks to enter her subconscious in order to find answers to reactions she can’t explain. Her quest for self, like a metaphorical journey, is nourished by several attempts, autopsying memories, dissecting cast shadows, as if to redefine an original body, torn from its innate state like an allegorical entity.
Dance, object manipulation, with Alexandrine Tuot
Stage direction: François Camoes
Music: Morgane Lang and Margaux Radici
Set design: Décor Hadaly
Costume: Elodie Steffin
German :
Wenn Néodyme eine Geschichte wäre, würde sie das Schicksal von Key erzählen. Gelangweilt von einem Körper, der täglich gelernte und willkürliche Bewegungen wiederholt, versucht sie, in ihr Unterbewusstsein einzudringen, um dort Antworten auf die Reaktionen zu finden, die sie sich nicht erklären kann. Ihre Selbstfindung, die einer metaphorischen Reise gleicht, nährt sich aus mehreren Versuchen, bei denen Erinnerungen autopsiert und Schattenwürfe seziert werden, als wolle sie einen neuartigen Körper neu definieren, der wie eine allegorische Entität aus seiner Angeborenheit gerissen wird.
Tanz, Manipulation von Objekten.mit Alexandrine Tuot
Regie: François Camoes
Musik: Morgane Lang und Margaux Radici
Bühnenbild: Décor Hadaly
Kostüm: Elodie Steffin
Italiano :
Se Neodymium fosse una storia, racconterebbe il destino di Key. Stanca della ripetizione quotidiana di gesti appresi e arbitrari, cerca di entrare nel suo subconscio per trovare le risposte alle reazioni che non riesce a spiegare. La ricerca di se stessa, come un viaggio metaforico, si nutre di diversi tentativi, di autopsia dei ricordi, di dissezione delle ombre proiettate, come per ridefinire un nuovo corpo, strappato alla sua natura innata come un’entità allegorica.
Danza, manipolazione di oggetti, con Alexandrine Tuot
Regia: François Camoes
Musica: Morgane Lang e Margaux Radici
Scenografia: Décor Hadaly
Costumi: Elodie Steffin
Espanol :
Si Neodymium fuera una historia, contaría el destino de Key. Cansada de la repetición cotidiana en su cuerpo de gestos aprendidos y arbitrarios, busca entrar en su subconsciente para encontrar las respuestas a las reacciones que no puede explicar. Su búsqueda de sí misma, como un viaje metafórico, se nutre de varios intentos, autopsiando recuerdos, diseccionando sombras proyectadas, como si quisiera redefinir un nuevo cuerpo, arrancado de su naturaleza innata como una entidad alegórica.
Danza, manipulación de objetos, con Alexandrine Tuot
Dirección: François Camoes
Música: Morgane Lang y Margaux Radici
Escenografía: Décor Hadaly
Vestuario: Elodie Steffin
