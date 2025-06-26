Spectacle Nexus 1.0 et Le Lendemain d’hier Rue de la Louvière Épinal

Rue de la Louvière Auditorium de la Louvière Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

Début : Mardi Lundi 2026-02-09 20:30:00

fin : 2026-03-10

2026-02-09 2026-03-10

Deux solos chorégraphiques qui explorent, entre mémoire et futur, les métamorphoses de l’être.

Nexus 1.0 aborde les questions profondes liées à l’anticipation technologique, les impacts sur la société et les individus, et les nouveaux rapports que nous entretenons avec le monde autour de nous. Le corps du danseur devient le terrain d’expérimentation de ces mutations. Le danseur incarne tour à tour l’humain qui s’adapte, qui se soumet, qui se rebelle. Parfois machine, parfois organisme vivant, il incarne la transformation perpétuelle d’un être tiraillé entre ce qu’il était et ce qu’il pourrait devenir.

Le Lendemain d’hier évoque un sentiment de réminiscence où le danseur interprète des souvenirs, des moments passés, à travers des gestes spécifiques. Le temps définit nos souvenirs, nos émotions, comme un flux continu qui façonne notre identité. La mémoire traduit nos souvenirs, impacte nos émotions, comme un renouveau constant entre le passé et le présent. Entre aujourd’hui et demain, ce solo de danse hip-hop créé un dialogue entre le passé et le présent, une invitation à voyager à travers le temps.Tout public

Rue de la Louvière Auditorium de la Louvière Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 65 98 58

English :

Two choreographic solos that explore the metamorphoses of being, between memory and the future.

Nexus 1.0 tackles the profound questions linked to technological anticipation, its impact on society and individuals, and the new relationships we have with the world around us. The dancer?s body becomes the testing ground for these mutations. In turn, the dancer embodies the human being who adapts, submits or rebels. Sometimes a machine, sometimes a living organism, he embodies the perpetual transformation of a being torn between what he was and what he could become.

Le Lendemain d?hier evokes a sense of reminiscence, in which the dancer interprets memories, past moments, through specific gestures. Time defines our memories, our emotions, as a continuous flow that shapes our identity. Memory translates our recollections and impacts our emotions, like a constant renewal between past and present. Between today and tomorrow, this hip-hop dance solo creates a dialogue between past and present, an invitation to travel through time.

German :

Zwei choreografische Solos, die zwischen Erinnerung und Zukunft die Metamorphosen des Seins erforschen.

Nexus 1.0 befasst sich mit den tiefgreifenden Fragen der technologischen Antizipation, den Auswirkungen auf die Gesellschaft und den Einzelnen sowie den neuen Beziehungen, die wir mit der Welt um uns herum unterhalten. Der Körper des Tänzers wird zum Experimentierfeld für diese Veränderungen. Der Tänzer verkörpert abwechselnd den Menschen, der sich anpasst, sich unterwirft und rebelliert. Manchmal ist er eine Maschine, manchmal ein lebender Organismus, und er verkörpert die ständige Transformation eines Wesens, das zwischen dem, was es war, und dem, was es werden könnte, hin und her gerissen ist.

Le Lendemain d’gestern beschwört ein Gefühl der Erinnerung herauf, in dem der Tänzer Erinnerungen und vergangene Momente durch bestimmte Gesten interpretiert. Die Zeit definiert unsere Erinnerungen, unsere Emotionen, wie ein kontinuierlicher Fluss, der unsere Identität formt. Das Gedächtnis übersetzt unsere Erinnerungen, beeinflusst unsere Emotionen, wie eine ständige Erneuerung zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart. Zwischen dem Heute und dem Morgen schafft dieses Hip-Hop-Tanzsolo einen Dialog zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart, eine Einladung zu einer Reise durch die Zeit.

Italiano :

Due assoli coreografici che esplorano le metamorfosi dell’essere, tra memoria e futuro.

Nexus 1.0 affronta le profonde questioni legate all’anticipazione tecnologica, all’impatto sulla società e sugli individui e alle nuove relazioni che abbiamo con il mondo che ci circonda. Il corpo del danzatore diventa il banco di prova di questi cambiamenti. Il danzatore incarna a sua volta l’essere umano che si adatta, si sottomette o si ribella. A volte macchina, a volte organismo vivente, egli incarna la perpetua trasformazione di un essere combattuto tra ciò che era e ciò che potrebbe diventare.

Le Lendemain d’hier evoca un senso di reminiscenza in cui il danzatore interpreta ricordi, momenti passati, attraverso gesti specifici. Il tempo definisce i nostri ricordi, le nostre emozioni, come un flusso continuo che dà forma alla nostra identità. La memoria traduce i nostri ricordi e influisce sulle nostre emozioni, come un costante rinnovamento tra passato e presente. Tra oggi e domani, questo assolo di danza hip-hop crea un dialogo tra passato e presente, un invito a viaggiare nel tempo.

Espanol :

Dos solos coreográficos que exploran las metamorfosis del ser, entre la memoria y el futuro.

Nexus 1.0 aborda las profundas cuestiones ligadas a la anticipación tecnológica, el impacto en la sociedad y los individuos, y las nuevas relaciones que mantenemos con el mundo que nos rodea. El cuerpo del bailarín se convierte en el campo de pruebas de estos cambios. El bailarín encarna a su vez al ser humano que se adapta, se somete o se rebela. A veces máquina, a veces organismo vivo, encarna la transformación perpetua de un ser que se debate entre lo que era y lo que puede llegar a ser.

Le Lendemain d’hier evoca un sentimiento de reminiscencia en el que el bailarín interpreta recuerdos, momentos pasados, a través de gestos específicos. El tiempo define nuestros recuerdos, nuestras emociones, como un flujo continuo que conforma nuestra identidad. La memoria traduce nuestros recuerdos y repercute en nuestras emociones, como una renovación constante entre pasado y presente. Entre el hoy y el mañana, este solo de danza hip-hop crea un diálogo entre el pasado y el presente, una invitación a viajar en el tiempo.

