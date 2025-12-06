Spectacle Nico et Jean-No la véritable histoire du Père Noël

Pôle culturel, cour Athic Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 11:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Nicolas est le Père Noël ou le Père Noël est-il Saint-Nicolas ? Philippe Pochat, conteur musicien, vous révélera toute la vérité dans ce spectacle en musique et chansons.

Il raconte comment un certain Nicolas, parti de Turquie, est allé au pôle nord aider un certain Jean-Noël. Ses nombreuses aventures magiques vont donner naissance à la légende du Père Noël distribuant des cadeaux lors de la nuit la plus longue de l’année.

Le récit mélange modernité, mythes païens, mythes chrétiens et pure excentricité en musique (chansons originales, musiques de Turquie, Hongrie, Italie, Scandinavie) et chanson originale à reprendre en chœur.

Tous publics à partir de 3 ans. Durée 1h env. Réservation obligatoire au 03 88 95 18 20 ou mediatheque@obernai.fr .

Pôle culturel, cour Athic Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 18 20 mediatheque@obernai.fr

English :

Is Nicolas Santa Claus or is Santa Claus Saint-Nicolas? Philippe Pochat, storyteller and musician, will reveal the truth in this show of music and song.

German :

Ist Nikolaus der Weihnachtsmann oder ist der Weihnachtsmann St. Nikolaus? Philippe Pochat, ein musikalischer Erzähler, wird Ihnen in diesem Schauspiel mit Musik und Liedern die ganze Wahrheit enthüllen.

Italiano :

Nicolas è Babbo Natale o Babbo Natale è Saint-Nicolas? Philippe Pochat, narratore e musicista, vi dirà la verità in questo spettacolo musicato e cantato.

Espanol :

¿Es Nicolás Papá Noel o es Papá Noel San Nicolás? Philippe Pochat, cuentacuentos y músico, le dirá la verdad en este espectáculo musicado y cantado.

L’événement Spectacle Nico et Jean-No la véritable histoire du Père Noël Obernai a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de tourisme d’Obernai