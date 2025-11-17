Spectacle Nicolas Ribs Stand Up Magic Caméo Comédie Club Metz
Spectacle Nicolas Ribs Stand Up Magic Caméo Comédie Club Metz samedi 31 janvier 2026.
Spectacle Nicolas Ribs Stand Up Magic
Caméo Comédie Club 24 Rue du Palais Metz Moselle
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Samedi Samedi 2026-01-31 20:00:00
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Nicolas Ribs fusionne humour et magie moderne dans un spectacle interactif à ne pas manquer.Tout public
Caméo Comédie Club 24 Rue du Palais Metz 57000 Moselle Grand Est +33 9 74 13 21 22
English :
Nicolas Ribs fuses humor and modern magic in a not-to-be-missed interactive show.
German :
Nicolas Ribs verschmilzt Humor und moderne Magie in einer interaktiven Show, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten.
Italiano :
Nicolas Ribs fonde umorismo e magia moderna in uno spettacolo interattivo da non perdere.
Espanol :
Nicolas Ribs fusiona humor y magia moderna en un espectáculo interactivo que no se puede perder.
