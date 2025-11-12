Spectacle Nid de poules Médiathèque de Valence Sud Valence

Spectacle Nid de poules

Médiathèque de Valence Sud 33 rue Albert Thomas Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12

fin : 2025-11-12

Date(s) :

2025-11-12

Les oiseaux chantent, les arbres murmurent mais que disent-t-ils ?

Certains oiseaux volent mais quels sont leurs rêves ?

Il y a ces trois petites poulettes que veulent parcours le monde, le hibou qui veut retrouver sa maman et ces canards flemmards…

.

Médiathèque de Valence Sud 33 rue Albert Thomas Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 93 82 mediatheque.valencesud@valenceromansagglo.fr

English :

Birds sing, trees whisper, but what are they saying?

Some birds fly, but what are their dreams?

There are the three little chicks who want to travel the world, the owl who wants to find his mommy, and the lazy ducks…

German :

Die Vögel singen, die Bäume flüstern, aber was sagen sie?

Manche Vögel können fliegen, aber was sind ihre Träume?

Da sind die drei kleinen Hühner, die die Welt bereisen wollen, die Eule, die ihre Mutter finden möchte, und die faulen Enten…

Italiano :

Gli uccelli cantano, gli alberi sussurrano, ma cosa dicono?

Alcuni uccelli volano, ma quali sono i loro sogni?

Ci sono i tre pulcini che vogliono viaggiare per il mondo, il gufo che vuole trovare la sua mamma e le anatre pigre…

Espanol :

Los pájaros cantan, los árboles susurran, pero ¿qué dicen?

Algunos pájaros vuelan, pero ¿cuáles son sus sueños?

Están los tres pollitos que quieren viajar por el mundo, el búho que quiere encontrar a su mamá y los patos perezosos…

L’événement Spectacle Nid de poules Valence a été mis à jour le 2025-10-08 par Valence Romans Tourisme