Spectacle NIN et les enfants de l’eau Ludo bibliothèque Ondres Ondres

Spectacle NIN et les enfants de l’eau

Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Nin, petite Malienne de 8 ans, accompagne chaque semaine sa mère au puits qui alimente son village en eau. Mais un jour, sa maman tombe malade. Nin doit alors surmonter ses peurs et prendre seule la route de l’eau. Au fil de son aventure, d’autres enfants à travers le monde Parvati en Inde, Léo en France partagent leur histoire de l’eau, cet élément vital pourtant inégalement réparti sur la Terre. Un récit initiatique, chantant et émouvant, où théâtre et musique se mêlent, et où les instruments deviennent eux aussi des personnages.

Par la Compagnie Les sables d’or .

Tout public à partir de 5 ans.

RDV à 14h30. Durée 1h30. .

Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59 ludobibliotheque@ondres.fr

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English : Spectacle NIN et les enfants de l’eau

L’événement Spectacle NIN et les enfants de l’eau Ondres a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Seignanx