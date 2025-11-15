Spectacle Nino Arial Pas comme eux avenue du 14 juillet 1789 Montélimar
Spectacle Nino Arial Pas comme eux avenue du 14 juillet 1789 Montélimar vendredi 27 mars 2026.
avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Montélimar Drôme
Tarif : 40 – 40 – 50 EUR
Début : 2026-03-27 20:00:00
fin : 2026-03-27
2026-03-27
Dans son 1er spectacle, Nino se dévoile, dépeint sa vie et sa vision du monde à travers des sketchs qu’il n’a piqué à personne !
avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 00 20 info@montelimar-tourisme.com
English :
In his 1st show, Nino reveals himself, his life and his vision of the world through sketches he didn?t steal from anyone!
