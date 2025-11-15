Spectacle Nino Arial Pas comme eux avenue du 14 juillet 1789 Montélimar

Spectacle Nino Arial Pas comme eux

avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Montélimar Drôme

Tarif : 40 – 40 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Dans son 1er spectacle, Nino se dévoile, dépeint sa vie et sa vision du monde à travers des sketchs qu’il n’a piqué à personne !

.

avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 00 20 info@montelimar-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In his 1st show, Nino reveals himself, his life and his vision of the world through sketches he didn?t steal from anyone!

L’événement Spectacle Nino Arial Pas comme eux Montélimar a été mis à jour le 2025-11-15 par Montélimar Tourisme Agglomération