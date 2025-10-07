Spectacle « Nishtiak ! La Russie en stop… et en musique » Place de l’Hôtel de ville Saint-Calais
Place de l’Hôtel de ville Centre Culturel Saint-Calais Sarthe
Début : 2025-10-07 20:00:00
fin : 2025-10-07 21:00:00
2025-10-07
Un récit de voyage en musique… Ni totalement concert, conférence ou one-man show, le spectacle est à la fois tout ça.
Guitariste-chanteur, Jules Moreau décide en 2019 de partir découvrir la Sibérie en stop… En hiver !
Sur place, sa maîtrise de la langue russe et sa guitare sont des passeports qui lui permettent de découvrir la magie de la Russie, de Saint-Pétersbourg au Baïkal.
Il revient quatre mois plus tard la tête remplie de musique, d’anecdotes et souvenirs qu’il livre dans son récit de voyage en musique, Nishtiak ! La Russie en stop … et en musique .
Place de l’Hôtel de ville Centre Culturel Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire service.culturel@saint-calais.fr
English :
A musical travelogue… Neither a full concert, lecture nor one-man show, the show is all of these things.
German :
Ein Reisebericht mit Musik… Weder ganz Konzert, noch Vortrag oder Ein-Mann-Show, die Show ist gleichzeitig all das.
Italiano :
Un diario di viaggio musicale… Non è un concerto completo, né una conferenza o un one-man show, ma è tutto questo.
Espanol :
Un cuaderno de viaje musical… Ni un concierto completo, ni una conferencia, ni un espectáculo unipersonal, el espectáculo es todas estas cosas.
