Spectacle « Nishtiak ! La Russie en stop… et en musique »

Place de l’Hôtel de ville Centre Culturel Saint-Calais Sarthe

Début : 2025-10-07 20:00:00

fin : 2025-10-07 21:00:00

2025-10-07

Un récit de voyage en musique… Ni totalement concert, conférence ou one-man show, le spectacle est à la fois tout ça.

Guitariste-chanteur, Jules Moreau décide en 2019 de partir découvrir la Sibérie en stop… En hiver !

Sur place, sa maîtrise de la langue russe et sa guitare sont des passeports qui lui permettent de découvrir la magie de la Russie, de Saint-Pétersbourg au Baïkal.

Il revient quatre mois plus tard la tête remplie de musique, d’anecdotes et souvenirs qu’il livre dans son récit de voyage en musique, Nishtiak ! La Russie en stop … et en musique .

Place de l’Hôtel de ville Centre Culturel Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire service.culturel@saint-calais.fr

English :

A musical travelogue… Neither a full concert, lecture nor one-man show, the show is all of these things.

German :

Ein Reisebericht mit Musik… Weder ganz Konzert, noch Vortrag oder Ein-Mann-Show, die Show ist gleichzeitig all das.

Italiano :

Un diario di viaggio musicale… Non è un concerto completo, né una conferenza o un one-man show, ma è tutto questo.

Espanol :

Un cuaderno de viaje musical… Ni un concierto completo, ni una conferencia, ni un espectáculo unipersonal, el espectáculo es todas estas cosas.

