Spectacle No coffee for the queen Saint-Gervais-d’Auvergne

Spectacle No coffee for the queen Saint-Gervais-d’Auvergne dimanche 10 août 2025.

Spectacle No coffee for the queen

Halle cœur des Combrailles Saint-Gervais-d’Auvergne Puy-de-Dôme

Début : Dimanche 2025-08-10 16:30:00

fin : 2025-08-10

Date(s) :

2025-08-10

Spectacle à l’occasion du festival Comboros.

Buvette et une restauration, de jour comme de nuit !

Halle cœur des Combrailles Saint-Gervais-d’Auvergne 63390 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 63 36 75 contact@brayauds.fr

English :

Comboros Festival show.

Refreshments and catering, day and night!

German :

Aufführung anlässlich des Comboros-Festivals.

Tag und Nacht gibt es Getränke und Essen!

Italiano :

Spettacolo in occasione della festa di Comboros.

Rinfreschi e catering, giorno e notte!

Espanol :

Espectáculo con motivo de la fiesta de Comboros.

Refrescos y catering, ¡de día y de noche!

