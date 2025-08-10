Spectacle No coffee for the queen Saint-Gervais-d’Auvergne
Spectacle No coffee for the queen
Halle cœur des Combrailles Saint-Gervais-d’Auvergne Puy-de-Dôme
Début : Dimanche 2025-08-10 16:30:00
fin : 2025-08-10
2025-08-10
Spectacle à l’occasion du festival Comboros.
Buvette et une restauration, de jour comme de nuit !
Halle cœur des Combrailles Saint-Gervais-d’Auvergne 63390 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 63 36 75 contact@brayauds.fr
English :
Comboros Festival show.
Refreshments and catering, day and night!
German :
Aufführung anlässlich des Comboros-Festivals.
Tag und Nacht gibt es Getränke und Essen!
Italiano :
Spettacolo in occasione della festa di Comboros.
Rinfreschi e catering, giorno e notte!
Espanol :
Espectáculo con motivo de la fiesta de Comboros.
Refrescos y catering, ¡de día y de noche!
