Spectacle no shaman show Café la Patte d’Oie Douarnenez vendredi 21 novembre 2025.

Café la Patte d’Oie 60 rue Jean Jaurès Douarnenez Finistère

Début : 2025-11-21 20:00:00
fin : 2025-11-21 22:00:00

2025-11-21

Mise en rituel: Kevin Thebault jeu et incantations: Jean Marie Decants Elucubrations sonores: Wirklich Pipit Emballage Nuptial: La dérive/ Décants   .

