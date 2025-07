Spectacle nocturne au Château de la Recepte de Vouvant « Mélusine et le pacte rompu » Château de la Recepte Vouvant

Spectacle nocturne au Château de la Recepte de Vouvant « Mélusine et le pacte rompu »

Château de la Recepte 38 Rue du Duc d’Aquitaine Vouvant Vendée

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-08-08 21:00:00

fin : 2025-08-09 22:30:00

2025-08-08 2025-08-09

Venez découvrir la légende de la fée Mélusine au château de la Recepte

VENDREDI 08 AOÛT 21h

SAMEDI 09 AOÛT 21h

Lieu de rendez-vous Château de la Recepte, 38 rue du Duc d’Aquitaine 85120 Vouvant

Durée 1h30

Tout public

Places limitées réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

Site accessible aux personnes à mobilité réduite

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Ouverture des portes à 19h30 possibilité de pique-niquer au pied du château pour les spectacleurs munis de billets.

Arrêt de la billetterie en ligne à 3h avant le spectacle billetterie sur place sur réserve de places disponibles (espèces ou chèque)

La fée Mélusine réapparaît à Vouvant, pour enchanter le parc du château privé de la Recepte lors de deux soirées les 8 et 9 août 2025, mêlant théâtre, danse, musique et poésie. Réussira-t-elle à conjurer l’antique malédiction ?

Avec la participation de la chanteuse Aliço, de Recordatio, de l’Ecole de veuze de la Garnache et de Biodiversitrait. .

Château de la Recepte 38 Rue du Duc d’Aquitaine Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

