Spectacle nocturne « Dans l’ombre de Geoffroy de Vivans » Castelnaud-la-Chapelle

Spectacle nocturne « Dans l’ombre de Geoffroy de Vivans » Castelnaud-la-Chapelle lundi 14 juillet 2025.

Spectacle nocturne « Dans l’ombre de Geoffroy de Vivans »

Chateau de Castelnaud Castelnaud-la-Chapelle Dordogne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14

fin : 2025-08-11

Date(s) :

2025-07-14 2025-07-15 2025-07-16 2025-07-17 2025-07-18 2025-07-21 2025-07-22 2025-07-23 2025-07-24 2025-07-25 2025-07-28 2025-07-29 2025-07-30 2025-07-31 2025-08-01 2025-08-04 2025-08-05 2025-08-06 2025-08-07 2025-08-08

Le batailleur, le balafré, le réformé… Bien des surnoms collent à la peau couturée du capitaine de Vivans, redoutable homme de guerre et commandant du château de Castelnaud. Transportés au cœur de l’année 1590, découvrez faits d’armes et destins tragiques au temps d’Henri IV et des guerres de Religion.

Pièce de théâtre itinérante .

Chateau de Castelnaud Castelnaud-la-Chapelle 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 30 00

English :

German : Spectacle nocturne « Dans l’ombre de Geoffroy de Vivans »

Italiano :

Espanol : Spectacle nocturne « Dans l’ombre de Geoffroy de Vivans »

L’événement Spectacle nocturne « Dans l’ombre de Geoffroy de Vivans » Castelnaud-la-Chapelle a été mis à jour le 2025-07-08 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir