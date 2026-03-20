Spectacle nocturne son et lumière Arborescences La Bambouseraie en Cévennes Générargues

Spectacle nocturne son et lumière Arborescences

La Bambouseraie en Cévennes 552 rue de Montsauve Générargues Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 21:00:00

fin : 2026-05-02 23:00:00

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-25 2026-05-02 2026-05-09 2026-05-16 2026-07-11 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-19

Les nocturnes Arborescences



Tout au long du parcours, un tapis sonore enveloppe le public. L’univers musical vous emmène dans les coulisses du monde nocturne.

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La Bambouseraie en Cévennes 552 rue de Montsauve Générargues 30140 Gard Occitanie bambou@bambouseraie.fr

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English :

Arborescences nocturnes



Along the way, a carpet of sound envelops the audience. The musical universe takes you behind the scenes of the nocturnal world.

L’événement Spectacle nocturne son et lumière Arborescences Générargues a été mis à jour le 2026-03-20 par SPL Alès Cévennes Cévennes Tourisme