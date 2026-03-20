Spectacle nocturne son et lumière Arborescences La Bambouseraie en Cévennes Générargues
Spectacle nocturne son et lumière Arborescences La Bambouseraie en Cévennes Générargues samedi 18 avril 2026.
Spectacle nocturne son et lumière Arborescences
La Bambouseraie en Cévennes 552 rue de Montsauve Générargues Gard
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 21:00:00
fin : 2026-05-02 23:00:00
Date(s) :
2026-04-18 2026-04-25 2026-05-02 2026-05-09 2026-05-16 2026-07-11 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-19
Les nocturnes Arborescences
Tout au long du parcours, un tapis sonore enveloppe le public. L’univers musical vous emmène dans les coulisses du monde nocturne.
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La Bambouseraie en Cévennes 552 rue de Montsauve Générargues 30140 Gard Occitanie bambou@bambouseraie.fr
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English :
Arborescences nocturnes
Along the way, a carpet of sound envelops the audience. The musical universe takes you behind the scenes of the nocturnal world.
L’événement Spectacle nocturne son et lumière Arborescences Générargues a été mis à jour le 2026-03-20 par SPL Alès Cévennes Cévennes Tourisme