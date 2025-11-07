Spectacle nocturne Totems – Le Voyage en Hiver Nantes Centre et Quartiers Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-14 17:00 – 18:30

Gratuit : oui Tout public, Jeune Public, En famille

Spectacle déambulatoire – par la Cie des Quidams A la nuit tombée, laissez-vous surprendre et émouvoir par ce spectacle nocturne où 6 gigantesques marionnettes articulées illumineront les rues de votre centre-ville. Grandes figures évanescentes, vêtues de longs manteaux, les Totems déambulent en glissant parmi la foule. Ils vous attirent, vous frôlent, vous caressent jusqu’à vous envelopper parfois. Leurs mouvements sont faits de déséquilibres maîtrisés et de tourbillons incessants. Ils vibrent, dansent et jouent sur des musiques rythmées et joyeuse Départ du Cours St-Pierre à Nantes à 17h Parcours à venir sur pleincentre.net Découvrez le programme complet du Voyage en Hiver

Nantes Centre et Quartiers Nantes 44000