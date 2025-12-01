Spectacle “Noël, c’est pas du gâteau ! Bouxwiller
Spectacle “Noël, c’est pas du gâteau ! Bouxwiller vendredi 12 décembre 2025.
Spectacle “Noël, c’est pas du gâteau !
5 place du Château Bouxwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Dimanche 2025-12-12 18:00:00
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14
Spectacle de Noël Un marché de Noël. Cinq ados. Un grimoire ancien… et un esprit farceur qui chamboule tout ! Pour s’en sortir, il faudra tout donner inventer, cuisiner, partager, et voyager entre tradition et modernité, audace et mémoire.
Spectacle Théâtre du Marché aux Grains
“Noël, c’est pas du gâteau !”
Un marché de Noël. Cinq ados. Un grimoire ancien… et un esprit farceur qui chamboule tout ! Pour s'en sortir, il faudra tout donner inventer, cuisiner, partager, et voyager entre tradition et modernité, audace etmémoire. Une comédie joyeuse, magique et sucrée sur l'amitié, la gourmandise et l'esprit de Noël.
5 place du Château Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 94 08 contact@theaboux.eu
English :
Christmas show: A Christmas market. Five teenagers. An ancient grimoire? and a prankster spirit that turns everything upside down! To make it through, they’ll have to give it their all: inventing, cooking, sharing, and traveling between tradition and modernity, audacity and memory.
German :
Weihnachtsaufführung: Ein Weihnachtsmarkt. Fünf Jugendliche. Ein altes Grimoire ? und ein Witzbold, der alles durcheinanderbringt! Um aus dieser Situation herauszukommen, müssen sie alles geben: erfinden, kochen, teilen und zwischen Tradition und Moderne, Kühnheit und Erinnerung hin und her reisen.
Italiano :
Spettacolo di Natale: un mercatino di Natale. Cinque adolescenti. Un antico grimorio e uno spirito burlone che mette tutto sottosopra! Per farcela, devono dare il massimo: inventare, cucinare, condividere, viaggiare tra tradizione e modernità, audacia e memoria.
Espanol :
Espectáculo de Navidad: Un mercado navideño. Cinco adolescentes. Un antiguo grimorio… ¡y un espíritu bromista que lo pone todo patas arriba! Para salir adelante, tienen que darlo todo: inventar, cocinar, compartir y viajar entre la tradición y la modernidad, la audacia y la memoria.
