Spectacle Noël chante Noël Soultz-sous-Forêts

Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin
Début : Samedi 2025-12-20 16:00:00
Pour fêter Noël, vous êtes invité à participer à ce spectacle musical déambulatoire !
Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 47 25 accueil@la-saline.fr
English :
To celebrate Christmas, you’re invited to take part in this strolling musical show!
German :
Um Weihnachten zu feiern, sind Sie eingeladen, an dieser musikalischen Wandershow teilzunehmen!
Italiano :
Per festeggiare il Natale, siete invitati a partecipare a questa stravaganza musicale!
Espanol :
Para celebrar la Navidad, le invitamos a participar en este espectáculo musical
