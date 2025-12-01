Spectacle Noël chante Noël Soultz-sous-Forêts

Spectacle Noël chante Noël

Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-12-20 16:00:00

fin : 2025-12-20 19:00:00

2025-12-20

Pour fêter Noël, vous êtes invité à participer à ce spectacle musical déambulatoire !

Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 47 25 accueil@la-saline.fr

English :

To celebrate Christmas, you’re invited to take part in this strolling musical show!

German :

Um Weihnachten zu feiern, sind Sie eingeladen, an dieser musikalischen Wandershow teilzunehmen!

Italiano :

Per festeggiare il Natale, siete invitati a partecipare a questa stravaganza musicale!

Espanol :

Para celebrar la Navidad, le invitamos a participar en este espectáculo musical

