Spectacle Noël en forêt à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar

Spectacle Noël en forêt à la médiathèque

Médiathèque Intercommunale 16 avenue du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 10:30:00

fin : 2025-12-03 11:15:00

Date(s) :

2025-12-03

Un conte poétique en chansons, comptines et marionnettes pour entrer doucement dans l’ambiance chaleureuse de Noël. Spectacle pour les enfants de 0 à 6 ans proposé par la Compagnie Tête à Plumes.

Sur inscription

.

Médiathèque Intercommunale 16 avenue du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

A poetic tale of songs, nursery rhymes and puppets to gently enter the warm atmosphere of Christmas. Performed by Compagnie Tête à Plumes for children aged 0 to 6.

Registration required

German :

Eine poetische Geschichte mit Liedern, Reimen und Puppenspielen, um langsam in die warme Atmosphäre von Weihnachten einzutauchen. Eine Aufführung für Kinder von 0 bis 6 Jahren, die von der Compagnie Tête à Plumes angeboten wird.

Auf Anmeldung

Italiano :

Un racconto poetico di canzoni, filastrocche e pupazzi, una dolce introduzione al calore del Natale. Spettacolo della Compagnie Tête à Plumes per bambini da 0 a 6 anni.

Iscrizione obbligatoria

Espanol :

Un cuento poético de canciones, rimas infantiles y marionetas, una suave introducción al calor de la Navidad. Representado por la Compagnie Tête à Plumes para niños de 0 a 6 años.

Inscripción obligatoria

L’événement Spectacle Noël en forêt à la médiathèque Montélimar a été mis à jour le 2025-11-05 par Montélimar Tourisme Agglomération