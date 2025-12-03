Spectacle Noël en forêt à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar
Spectacle Noël en forêt à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar mercredi 3 décembre 2025.
Spectacle Noël en forêt à la médiathèque
Médiathèque Intercommunale 16 avenue du Général de Gaulle Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03 10:30:00
fin : 2025-12-03 11:15:00
Date(s) :
2025-12-03
Un conte poétique en chansons, comptines et marionnettes pour entrer doucement dans l’ambiance chaleureuse de Noël. Spectacle pour les enfants de 0 à 6 ans proposé par la Compagnie Tête à Plumes.
Sur inscription
.
Médiathèque Intercommunale 16 avenue du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
English :
A poetic tale of songs, nursery rhymes and puppets to gently enter the warm atmosphere of Christmas. Performed by Compagnie Tête à Plumes for children aged 0 to 6.
Registration required
German :
Eine poetische Geschichte mit Liedern, Reimen und Puppenspielen, um langsam in die warme Atmosphäre von Weihnachten einzutauchen. Eine Aufführung für Kinder von 0 bis 6 Jahren, die von der Compagnie Tête à Plumes angeboten wird.
Auf Anmeldung
Italiano :
Un racconto poetico di canzoni, filastrocche e pupazzi, una dolce introduzione al calore del Natale. Spettacolo della Compagnie Tête à Plumes per bambini da 0 a 6 anni.
Iscrizione obbligatoria
Espanol :
Un cuento poético de canciones, rimas infantiles y marionetas, una suave introducción al calor de la Navidad. Representado por la Compagnie Tête à Plumes para niños de 0 a 6 años.
Inscripción obligatoria
L’événement Spectacle Noël en forêt à la médiathèque Montélimar a été mis à jour le 2025-11-05 par Montélimar Tourisme Agglomération